POL-GS: Versuchte Geldautomatensprengung in Goslar

Goslar. Am Samstag, gegen 03.52 Uhr, wurden mehrere bislang unbekannte Täter von Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an einem Geldautomaten in der Carl-Zeiß-Straße zu schaffen machten.

Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens der Polizei Goslar flüchteten die Täter in einem dunklen Audi mit einem aus NRW entwendeten Kennzeichen HF-KK 1989 (Herford). Durch einen Lkw-Fahrer, der ebenfalls Zeuge war, wurde die Zufahrt der B6 mit seinem Gespann "gesperrt", sodass die Flucht in Richtung Stapelner Straße fortgesetzt wurde.

Hier kollidierte der Audi mit einem zweiten Funkstreifenwagen der Polizei Goslar. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und die sich im Fahrzeug befindenden Polizeibeamten wurden leicht verletzt.

Der Audi setzte seine Fahrt nun über die Heinrich-Pieper-Straße, Hildesheimer Straße und Astfelder Straße auf die B82 fort, obwohl er ebenfalls beschädigt war. In Höhe der Anschlussstelle Rhüden fuhr das Fahrzeug auf die A7 in Fahrtrichtung Hannover auf und wurde dort dann von den Kollegen der Autobahnpolizei aus den Augen verloren, die sich ebenfalls in die Fahndung mit eingeschaltet hatten.

Mutmaßlich waren drei Täter am Werk, wobei ein Täter möglicherweise nicht mehr in der Lage war das Fluchtfahrzeug zu besteigen und daher fußläufig flüchtete. Der Geldautomat wurde letztlich leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige tausend Euro.

Die Polizei Goslar sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere auch solche Personen, die Angaben zum Pkw Audi im Vorfeld der Tat machen können, eventuell sogar die Täter im Verlaufe des Abends gesehen haben. Hinweise an die Polizei unter 05321-339-0.

