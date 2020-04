Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Berichtszeitraum vom 09.04.2020, 10.00 Uhr bis 10.04.2020, 10.00 Uhr

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt Goslar

Am Donnerstag, den 09.04.2020, um 15.45 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung einen 40-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Im Schleeke in Goslar. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.72 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer des Pkw stehen zudem im Verdacht, zuvor einen Münzautomaten einer Waschstraße in Bad Harzburg, Klagesstraße 40, aufgebrochen zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Trunkenheitsfahrt Liebenburg

Ein 48-jähriger Goslarer befuhr am 09.04.2020, gegen 21.33 Uhr, mit einem Fahrrad die Landstraße zwischen Liebenburg und Döhren. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluß alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Ferner besteht der Verdacht, dass das Fahrrad durch den Fahrradfahrer zuvor entwendet worden war.

Handydiebstahl Liebenburg

Unbekannter Täter gelangte am 09.04.2020, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, auf unbekannte Weise auf ein Grundstück in der Hopfenkamp und entwendete das Handy eines Geschädigten, welches auf einem Gartentisch abgelegt war. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

