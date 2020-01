Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Auffahrunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (30.01.), gegen 08.45 Uhr, hat sich auf der B 51 Neuenhöhe in Wermelskirchen ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden ereignet.

Ein 56-jähriger Remscheider wollte mit seinem Renault nach rechts auf den Parkplatz einer ortsansässigen Firma abbiegen. Eine 43-jährige Wermelskirchenerin in ihrem Nissan erkannte das zu spät und fuhr ungebremst hinten auf. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall an der Karosserie stark beschädigt und die Airbags lösten aus. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Bereich. Es dürfte sich bei beiden Fahrzeugen um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei einen Fahrstreifen. (ct)

