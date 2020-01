Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Forsbach

Rösrath (ots)

Diebe sind in ein Haus eingedrungen und haben alles durchwühlt.

Eine Zeugin kümmerte sich in der Abwesenheit des Geschädigten um das Einfamilienhaus in der Straße Wiedenhof. Am Dienstag (28.01.) hatte sie gegen 14.00 Uhr nach dem Rechten geschaut. Danach öffnete sie am Mittwochmorgen (29.01.) gegen 08.40 Uhr erst wieder die Haustür. Direkt im Hausflur lagen plötzlich Gegenstände auf dem Boden verstreut. Sofort verständigte sie die Polizei. Einbrecher hatten die Terrassentür eingeschlagen und anschließend das komplette Haus durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

