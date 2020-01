Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision beim Abbiegen

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Bahnhofstraße/Dr.-Neuhäuser-Straße am Dienstagvormittag erlitt eine 36-jährige Frau aus Bad Oeynhausen leichte Verletzungen.

Ein 68-jähriger Suzuki-Fahrer war gegen 10.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) unterwegs. Als er nach rechts in die Dr.-Neuhäuser-Straße abbog, streife er mit seinem Pkw den Kia der 36-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte, von der Dr.-Neuhäuser-Straße nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Der 68-Jährige aus Vlotho blieb unverletzt. Sein Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

