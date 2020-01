Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto- und Radfahrer kollidieren - beide vergessen Personalien auszutauschen

Espelkamp (ots)

Am vergangenen Freitag (10.10.2020) kollidierte gegen sieben Uhr an der Ecke Isenstedter Straße und Riesebach ein Renault-Fahrer mit einem Fahrradfahrer. Die beiden hatten zunächst noch an der Einmündung angehalten, sind dann aber gleichzeitig angefahren. Dadurch kam es zu einer Berührung des Autos mit dem Drahtesel und der Radler stürzte. Anschließend unterhielten sich die beiden Männer noch, tauschten aber keine Personalien aus. Später stellte sich heraus, dass sich der Zweiradfahrer einen Bruch zugezogen hatte.

Nun bittet die Polizei den Fahrer des hellgrauen Megane sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 ans Verkehrskommissariat Lübbecke zu wenden. Der Autofahrer wird auf Mitte 40 Jahre geschätzt, war rund 170 bis 180 Zentimeter groß und hat bei einer schlanken Statur hellbraune Haare.

