Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer beim Abbiegen leicht verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer aus Köln ist bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Handstraße / Heinrich-Strünker-Straße am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden.

Der Radfahrer fuhr bei regnerischem Wetter in Richtung Köln und wollte von der Handstraße nach rechts in die Heinrich-Strünker-Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte eine 27-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Hyundai aus dem Gegenverkehr ihrerseits nach links ebenfalls in die Heinrich-Strünker-Straße abbiegen.

Bei schlechten Sichtverhältnissen bemerkte der Radfahrer plötzlich den herannahenden Pkw und versuchte noch zu bremsen, wobei der Hinterreifen seines Rades auf der nassen Fahrbahn wegrutschte. Er zog sich bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden von insgesamt circa 300 Euro. (ct)

