Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Slowene mit einem Kilogramm Kokain auf der A 52 festgenommen

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Bereits am 6. Januar 2020 um 16:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 44-jährigen Slowenen nach der Einreise aus den Niederlanden in einem in Österreich zugelassenen VW Passat. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum ein professionelles Versteck hinter der Seitenverkleidung. Nach Öffnung des Versteckes konnten anschließend insgesamt 1,1 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zoll zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 77.000 Euro.

