Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Noch junger Straftäter von Bundespolizei im Fernreisebus festgenommen

Aachen (ots)

Bundespolizeibeamte haben einen 18-jährigen Rumänen in einem Fernreisebus aus Belgien kommend, an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg festgenommen.

Der 18-Jährige wurde vom Amtsgericht Duisburg wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht, da er zu seiner Hauptverhandlung nicht erschienen war. Er hatte Anfang des Jahres mehrere hochwertige Smartphones gestohlen und war im Anschluss untergetaucht. Nach seiner Festnahme wird er heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In einem weiteren Fernreisebus hat die Bundespolizei am Bendplatz einen 24-jährigen Bulgaren festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen eines Körperverletzungsdeliktes mit Haftbefehl gesucht. Der zur Strafvollstreckung ausgeschriebene Haftbefehl war mit einer Geldstrafe von 1800,- Euro ausgeschrieben worden. Da der 24-Jährige die ihm verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er jetzt ersatzweise eine 60-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um später in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführt zu werden.

Am ersten Weihnachtstag ging der Bundespolizei ein syrischer und französischer Schleuser an der Ausfahrt Aachen-Brand ins Fahndungsnetz. Sie waren zuvor mit zwei geschleusten Personen von Belgien nach Deutschland eingereist. Bei den geschleusten Personen handelte es sich um zwei Staatsangehörige aus Guinea. Einer der beiden ist bereits als Asylbewerber in Deutschland bekannt. In seiner Begleitung war eine 22-jährige Landsfrau. Sie konnte bei der Kontrolle keine Ausweispapiere vorzeigen. Sie stellte bei ihrer Vernehmung ein Schutzersuchen und wurde nach ihrer Beanzeigung an eine Aufnahmestelle weitergeleitet. Ihr Begleiter wurde mit einer Aufforderung, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden, wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen die beiden Schleuser wurde ein Strafverfahren wegen der Einschleusung mehrerer Personen eingeleitet und zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Gesamthöhe von 600,- Euro erhoben. Im Anschluss konnten sie ihre Fahrt fortsetzen.

