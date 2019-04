Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Voßkamp

Scheibe an Auto eingeschlagen - Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine Handtasche im Fußraum ist die Beute von unbekannten Dieben vom Sonntagnachmittag. In der Zeit von 16.00 bis 16.40 Uhr, war ein weißer Opel Astra kurz vor der Schliekerbrücke geparkt. Diese Zeit nutzten unbekannte Diebe um eine Scheibe am Auto einzuschlagen und die Handtasche samt Inhalt zu stehlen. Teähterhinweise liegen hierzu bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

