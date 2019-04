Polizei Coesfeld

Coesfeld, B474

Betrunkener Autofahrer versacht Unfall

Coesfeld (ots)

Aufgrund der Missachtung des Rotlichts einer Ampel, kam es am Sonntag um 02.15 Uhr zum Zusammenstoß von zwei Autos im Kreuzungsbereich B525 und B474. Ein 30-jähriger Mann aus Emsbüren befuhr mit seinem Auto die B525 in Richtung Gescher. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 27-jährigen Frau aus Recklinghausen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden. Die Recklinghäuserin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht.

