Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp

Mitbewohnerin stört Einbrecher

Coesfeld (ots)

Eine Mitbewohnerin hat am vergangenen Samstag in einem Mehrfamilienhaus Einbrecher vertrieben. Laute Geräusche machten die Frau aufmerksam, dass in der Wohnung unter ihr eine Scheibe der Wohnungstüre eingeschlagen worden war. Als sie im Treppenhaus nachschaute, konnte sie noch zwei männliche Personen erkennen, die durch die Tür und das Treppenhaus das Wohnhaus verließen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: beide ca. 18-20 Jahre alt, schmale Statur, bekleidet mit dunklen Hosen, einer trug einen dunklen und der andere einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen in diesem Zusammenhang werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

