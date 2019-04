Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Unterstraße

Fahrradfahrer verunfallt - Fahrer eines schwarzen Golf gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit dem Unfall eines 15-jährigen Radfahrers aus Nordkrichen, sucht die Polizei den Fahrer eines vermutlich schwarzen VW Golfs. Der Radfahrer befuhr am Samstag, gegen 12.55 Uhr, mit seinem Fahrrad die Unterstraße. Dabei kam ein Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Radfahrer am Oberschenkel. Er stürzte und erlitt diverse Verletzungen. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf gehandelt haben. Personen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können und insbesondere der Fahrzeugführer des schwarzen VW, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

