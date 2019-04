Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Industriestraße

Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Vermutlich ein Einbruchsalarm bremste Einbrecher am vergangenen Wochenende nach Einbrüchen in zwei Gewerbebetriebe. Im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Eingangstür zu einem Fleischereibetrieb auf. Aus dem Gebäude wurden mehrere Fahrräder/Pedelecs sowie eine Notebook gestohlen. An einem Druckereibetrieb wurde in der Nacht zum Samstag um 01.40 Uhr ein Einbruchsalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei konnte hier festgestellt werden, dass Einbrecher eine Tür zum Gebäude aufhebelten. Im Gebäude löste ein Bewegungsmelder einen Alarm aus. Die Täter verließen die Räumlichkeiten ohne Diebesgut. Bei den beiden Einbrüchen geht die Polizei davon aus, dass ein Tatzusammenhang besteht. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

