POL-RBK: Overath - Einbruch in Tankstelle

Eine Tankstelle im Stadtteil Vilkerath war in der Nacht zu Mittwoch (29.01.), gegen 03.20 Uhr, das Ziel von Einbrechern.

Die Alarmanlage der Tankstelle auf der Kölner Straße war ausgelöst worden und riss auch mehrere Anwohner aus dem Schlaf. Die Täter hatten die Eingangstür nach innen gebogen, so dass sie in den Verkaufsraum hinein ragte. Nachdem sie sich im Innenraum hinter der Verkaufstheke mehrere Plastiktüten vollgemacht haben, sind sie mit einem silbernen Kombi in Richtung Engelskirchen geflüchtet. Vermutlich hatten sie es hauptsächlich auf Tabakwaren abgesehen.

Die Aufnahmen der Kameraüberwachung werden noch ausgewertet.

Es könnte sich um insgesamt drei Männer gehandelt haben. Einer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, ein anderer eine helle Jacke. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0 (ct)

