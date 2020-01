Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin übersieht beim Anfahren einen Vito

Bergisch Gladbach (ots)

In Moitzfeld sind am Dienstagmittag (28.01.) zwei Menschen verletzt worden.

Ein 34-jähriger Bergisch Gladbacher war um kurz vor 13:30 Uhr mit seinem Mercedes von Herweg in Richtung Kreuzung Moitzfeld unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 71-jährige VW-Fahrerin aus Bergisch Gladbach von dem Tankstellengelände an der Kreuzung Moitzfeld nach links in Richtung Herweg fahren.

Nach eigenen Angaben vergewisserte sich die Seniorin in beide Richtungen und fuhr dann an. Der 34-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte aber den Unfall nicht verhindern.

Sowohl die 71-Jährige als auch der Vito-Fahrer gaben an, leicht verletzt zu sein. Sie wollten selbstständig zum Arzt gehen. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf 10.000 Euro geschätzt. (rb)

