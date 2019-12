Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten kam es am Samstag, den 21.12.2019, um 10:22Uhr in der Maximilianstraße in Neustadt. Genauer fuhren vier Fahrzeuge hintereinander in Fahrtrichtung Mußbach. Das erste der Fahrzeuge wollte an der dortigen Ampelanlage nach rechts in die Robert-Stolz-Straße abbiegen und musste aufgrund der ebenfalls grün zeigenden Fußgängerampel verkehrsbedingt anhalten. Ein 33-jähriger Neustadter, welcher direkt hinter dem Fahrzeug fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Auch die beiden sich hinter ihm befindlichen PKW leiteten eine Vollbremsung ein, wobei auch das letzte Fahrzeug aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes seinem Vordermann leicht auffuhr. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Auch entstanden lediglich an den ersten beiden Fahrzeugen Schäden in einem Gesamtwert von ca. 650EUR.

