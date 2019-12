LKA-RP: Sicher im Winter unterwegs - werden Sie gesehen?

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Gerade jetzt, wenn es nachmittags früh dunkel wird und es oft neblig-trüb und regnerisch ist, ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr das A und O. Denn egal ob Sie als Auto-, Radfahrer oder als Fußgänger unterwegs sind: Es ist sehr wichtig, dass Sie nicht nur selbst gut sehen, sondern dass Sie auch von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden. Dies kann Ihr und das Leben Anderer retten.

Sicher unterwegs als Fußgänger

Um im Straßenverkehr als Fußgänger gut sichtbar zu sein, eignet sich reflektierende, auffällig helle und leuchtende Kleidung. Die Farben gelb, orange oder hellrot tragen dazu bei, frühzeitig von anderen erkannt zu werden. In die Kleidung sollte zudem retroreflektierendes oder fluoreszierendes Material eingearbeitet sein (auf Zertifizierung und EN-Normen achten). Alternativ gibt es auch spezielle Warnwesten sowie Reflektorbänder, die Sie tragen können, um gesehen zu werden.

So gehen Sie nicht zuletzt auch für Ihre Kinder und Enkel mit leuchtendem Beispiel voran und zeigen ihnen, wie wichtig eine gute Sichtbarkeit für die eigene Sicherheit ist.

Sicheres Radfahren

Radfahren im Dunkeln ohne Beleuchtung ist lebensgefährlich. Nicht nur für Sie als Radfahrer, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Immer wieder kommt es hier zu eigentlich vermeidbaren Unfällen.

Umso wichtiger ist es, dass Sie deutlich als Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern erkennbar sind. Deshalb achten Sie auf ein verkehrssicheres Fahrrad und gut sichtbare Bekleidung, damit Sie und Andere sicher ans Ziel kommen.

Verwenden Sie kein blinkendes oder flackerndes Licht am Fahrrad (Verbot gem. StVZO). Es irritiert und verunsichert andere Verkehrsteilnehmer, was zu einer Gefährdung oder sogar zum Unfall führen kann.

Vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad:

- ein nach vorn gerichteter Scheinwerfer mit weißem Licht - ein nach vorn gerichteter weißer Reflektor (darf im Scheinwerfer verbaut sein) - ein rotes Schlusslicht - ein roter Rückstrahler hinten - jeweils zwei gelbe Rückstrahler an jedem Pedal - pro Reifen mindestens zwei nach der Seite wirkende Reflektoren oder Speichenreflektoren bzw. reflektierende Reifen - bei Beleuchtung mit Batterie-/Akkubetrieb diese regelmäßig auf Ladezustand überprüfen und/oder Ersatz/Ersatzbatterien mitführen

Sicher mit dem Pkw unterwegs

Um Sie und Ihr Auto auf die dunkle Jahreszeit vorzubereiten, gibt es ebenfalls einiges zu beachten:

- Machen Sie ruhig mal einen Sehtest. Das Sehen im Dunkeln lässt im Alter nach. Dies geschieht "schleichend", so dass Sie dies oft erst durch einen Sehtest, z.B. beim Optiker, feststellen. - Reinigen Sie Ihre Scheiben nicht nur von außen, sondern auch von innen. - Kontrollieren Sie Ihr Scheibenwischwasser regelmäßig. - Überprüfen Sie den Zustand der Scheibenwischer - auch hinten. Bei Verschleiß wechseln. - Machen Sie sich mit Ihrer Lüftung im Fahrzeug vertraut, damit Sie Ihre Scheiben schnell frei bekommen und auch frei halten können. - Machen Sie regelmäßig einen Lichttest, damit Ihre Scheinwerfer immer richtig eingestellt sind (Blendgefahr für den Gegenverkehr). - Reinigen Sie Ihre Scheinwerfer regelmäßig, damit die volle Leuchtkraft erhalten bleibt. Denken Sie auch an Ihr Fahrzeugheck. - Machen Sie sich mit dem Lichtsystem Ihres Fahrzeuges vertraut (Automatisches Auf-/Abblenden, Höhenregulierung, etc.). - Denken Sie daran, dass das Tagfahrlicht kein Ersatz fürs Abblendlicht ist. In der Dämmerung ist Ihr Fahrzeug von vorne eventuell noch wahrnehmbar, Ihr Fahrzeugheck aber ist in der Regel unbeleuchtet.

