Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Einbrüche auf dem Supermarktgelände am Wochenende

Wermelskirchen (ots)

Am Wochenende, zwischen Samstagabend und Montagfrüh (27.01.), haben sich Unbekannte an der Kühltruhe eines Imbisswagens und einem Leergutdepot auf einem Supermarktgelände in der Viktoriastraße in Wermelskirchen zu schaffen gemacht.

Das Leergutdepot des Supermarktes befindet sich in einer Art Käfig aus Metallstäben, die von den Tätern teilweise mit einem unbekannten Werkzeug getrennt und teilweise umgebogen wurden. Durch diese Öffnung gelangten sie an circa 120 Pfandflaschen.

An einem Imbisswagen wurde im gleichen Zeitraum eine große Kühltruhe angegangen, die mit Vorhängeschlössern gesichert war. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten aus der Truhe diverse Lebensmittel. Die genaue Schadenshöhe der Beute ist noch nicht bekannt. (ct)

