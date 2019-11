Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191120.1: Kollision eines Frachtschiffes mit dem Schleusenleitwerk in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Gestern um 13:25 Uhr kollidierte ein unter russischer Flagge fahrendes Warentransportschiff beim Einlaufen in die Schleuse Brunsbüttel mit dem dortigen Schleusenleitwerk. Am Schiff entstand geringer Sachschaden in Form großflächiger Farbabschürfungen. Am Schleusenleitwerk wurden mindestens sieben Dalben beschädigt, zum Teil auch vollständig zerstört. Ferner wurden mindestens zwei der Reibhölzer schwer beschädigt. Ursächlich für den Unfall dürfte ein Abdriften aufgrund von Wind sowie ein anschließendes missglücktes Manöver, bei welchem das Schiff aus dem Ruder lief, gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. Die Schleusenanlage ist weiterhin in Betrieb.

