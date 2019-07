Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit einem Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Auf der B317, Einmündung Schopfheim-Mitte, kam es am Freitag, 19.07.19, gegen 17 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 71jähriger VW-Fahrer wollte an der Einmündung nach links, in Richtung Zell einfahren und übersah hierbei einen Audi, der in Richtung Lörrach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Audi auf die Gegenfahrbahn abgewiesen wurde. Ein aus Richtung Lörrach kommender Renault-Fahrer musste deshalb nach rechts ausweichen und stieß mit der Leitplanke und einem Verkehrsschild zusammen. Weiterhin wurde ein Hyundai durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 50.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Schopfheim mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz. Die B317 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell