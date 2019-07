Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen

Ötlingen: Einbrüche in Wohnung und Hotel - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.07.19, zwischen 18.30 und 21 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Mühlenstraße in Binzen eingebrochen. Bislang unbekannter Täter hebelte eine Fenster im Erdgeschoss auf und betrat die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Von Samstag, 21.07.19, auf Sonntag, wurde in ein Hotel in Ötlingen eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Schiebetüre wurde aus den Büroräumen Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

