Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrerin vom eigenen wegrollenden Pkw verletzt

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Eine Autofahrerin verletzte sich am Dienstagabend (28.01.) gegen 18 Uhr bei dem Versuch, ihren wegrollenden Wagen aufzuhalten.

Die 39-jährige Rösratherin hielt mit ihrem Opel auf der Hoffnungsthaler Straße nur kurz an, um einer hinter ihr fahrenden Freundin etwas mitzuteilen. Bereits beim Aussteigen fiel ihr auf, dass ihr Wagen wegrollt. Sie versuchte noch, schnell wieder einzusteigen, stürzte dabei aber auf die Straße. Sie stand wieder auf und schaffte es, in das Fahrzeug hineinzugreifen und die Handbremse zu ziehen. Dabei schlug ihr die Fahrertür gegen den Kopf und ihr Wagen kam erst zum Stehen, als er gegen die Mauer einer Grundstückszufahrt prallte.

Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in das Bensberger Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro, an der Mauer ein Schaden von circa 150 Euro. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell