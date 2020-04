POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Beleidigung

Am Freitag, den 10.04.2020, gegen 00:15 Uhr, meldete eine Anwohnerin das Licht mehrerer Taschenlampen in einem leerstehenden ehemaligen Hotel in Wildemann und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in den Räumlichkeiten insgesamt 7 Personen antreffen, die angaben, sogenannte "Lost Places" zu besichtigen. Weiterhin stellten die Beamten Beschädigungen an der Haustür fest, die augenscheinlich beim Betreten des Hotels verursacht wurden. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung wurde zudem die Eigentümerin des Hotels aus der Personengruppe heraus beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Beamten eingeleitet. Da das Verhalten der Personen einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz darstellte, wurden außerdem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgenommen.

