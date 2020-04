Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruchdiebsstahl in Rohbau: In der Zeit von Sonntag, den 05.04.2020, 20.00 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 06.04.2020, 10.00 Uhr, drang/en bislang unbekannte/r Täter in der Straße An der Radau in ein im Rohbau befindliches Haus ein. Hier entwendeten sie dann drei Flex-Sägen, eine Bohrmaschine sowie einen Laubbläser.

Verkehrsunfall am 06.04.2020, 16.15 Uhr, auf der B 4: Der 38jährige Fahrer eines Trike befuhr die B 4 aus Richtung Norden kommend in Richtung Bad Harzburg. Nach dem Passieren des Harzburger Dreiecks überholte er den vor ihm fahrenden Sattelzug-Lkw. Beim Überholvorgang und dem Wechsel auf die linke Fahrspur kam er aus Unachtsamkeit zu weit nach links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Mittelleitplanke. Anschließend konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen und den Unfall bei der Polizei melden. Lediglich am Trike konnte ein Schaden festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

