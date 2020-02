Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Mit Traktor zusammengestoßen

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Freitagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Laichingen und Machtolsheim

Ulm (ots)

Immer weiter auf die Gegenfahrbahn kam ein 48jähriger Mann mit seinem in den Niederlanden zugelassenen Volvo auf der Fahrt von Laichingen in Richtung Merklingen. Dort kam ihm ein 54jähriger mit seinem MB-Trac entgegen. Der konnte dem Volvo nicht mehr ausweichen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Dabei streifte der Volvo mit seiner Fahrerseite zunächst das am MB-Trac angebaute Spezialmähgerät und dann dessen linkes Vorderrad. Die Kollision war so heftig, dass beim Volvo die linke Fahrzeugseite bis zur hinteren Türe aufgerissen wurde. Nach dem Streifvorgang schleuderte der Volvo in einen hinter der landwirtschaftlichen Zugmaschine fahrenden Scoda eines 27jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurden nur die 49jährige Beifahrerin im Volvo und auch ein im Fahrzeugfond sitzende 10jähriges Mädchen leicht verletzt. Nach kurzer Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus konnten sie dieses wieder verlassen. Nach ersten polizeilichen Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mindestens 75000 Euro. Bis zur Bergung der drei beteiligten Fahrzeuge musste die L 260 vier Stunden gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Gegen den aus den Niederlanden stammenden Volvo Fahrer ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0332462)

