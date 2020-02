Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Fahrschüler

Ohne Führerschein aber dafür betrunken war ein junger Autofahrer am Samstagnacht kontrolliert worden.

Ulm (ots)

Bis er seinen Führerschein hat, wollte er offensichtlich nicht mehr warten. Diese Feststellung machte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West am Samstag gegen 3 Uhr in Ulm-Wiblingen als sie einen 19jährigen kontrollierte. Der war mit seinem VW Golf in einen Feldweg abgebogen. Bei der Kontrolle räumte der junge Mann an, gar keinen Führerschein zu besitzen. Er sei gerade noch Fahrschüler. Beim Gespräch rochen die Beamten Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Alkoholfahrt ermittelt. Bis zum Erhalt seines Führerscheines muss er sich jetzt wahrscheinlich noch länger gedulden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0333721)

