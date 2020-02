Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Brandleger zerstören Teil einer Vereinsspende

Ulm (ots)

Durch bislang noch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine größere Menge bereitgestelltes Altpapier in Brand gesetzt. Die Anwohner im Mühlenweg hatten das Papier für eine am Samstag angesetzte Altpapiersammlung auf einer städtischen Rasenfläche abgestellt. Nachdem der Brand entdeckt wurde, rückte die Feuerwehr aus Giengen mit zwei Löschfahrzeugen und mehreren Helfern an und löschte das Feuer. Wie hoch der finanzielle Schaden für den Verein ist, der an diesem Samstag die Sammlung durchführt, konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Giengen ermittelt derzeit wegen eines Brandstiftungsdelikts und nimmt unter Tel.-Nr. 07322 96530 Hinweise zu den Brandlegern entgegen.

