Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Teenager auf Roller missachtet Vorfahrt

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (16.10.), um 16:55 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Junge aus Kirchlengern mit seinem Roller auf dem Rottlandweg in Richtung Eschweg. Auf dem Sozius befand sich ein 15-jähriges Mädchen aus Bünde. Gleichzeitig fuhr ein 50-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem PKW auf dem Eschweg. Der Schüler fuhr mit seinem Kleinkraftrad in die Kreuzung beider Straßen ein, ohne den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW zu beachten. Dabei stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzten die Teenager zu Boden und verletzten sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte beide in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell