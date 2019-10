Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei Herford fasst Wiederholungstäter Ladendiebstahl - Polizei Herford fasst Wiederholungstäter

Herford (ots)

(kup) Am Dienstag (15.10.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 9.34 Uhr, verübten drei Männer polnischer Staatsbürgerschaft einen Ladendiebstahl in einem Getränkemarkt an der Ernstmeierstraße. Die drei Männer im Alter von 25, 26 und 28 Jahren, täuschten die Verkäuferin des Marktes. Während einer eine Schachtel Zigaretten kaufte, stahlen die beiden anderen mindestens sechs weitere Packungen. Beim Hinausgehen fiel der Verkäuferin auf, dass einer der Männer unbezahlte Zigaretten mit sich führte. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die eingesetzten Beamten sichteten die Videoüberwachung des Marktes und leiteten eine sofortige Nahbereichsfahndung ein. Die drei Täter konnten auf einer benachbarten Baustelle ausfindig gemacht werden. Dabei stellte sich heraus, dass diese ohne festen Wohnsitz sind. Während der Befragung vor Ort, ergriff der 26-jährige die Flucht. Die beiden anderen Männer wurden der Polizeiwache Herford zugeführt. Der 25-jährige Mann wurde gegen Zahlung einer Sicherungsleistung entlassen. Bei der Personenüberprüfung des 28-Jährigen fiel auf, dass dieser als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl vom 8.10.19 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4396300) gesucht wird.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell