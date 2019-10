Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte Täter gehen Recyclingbörse an

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Dienstag (15.10.), um 18.00 Uhr, und Mittwoch, um 7.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male in die Gebäude der Recyclingbörse an der Heidestraße ein. Um in das Innere der beiden Häuser zu gelangen, warfen die Täter mehrere Fenster- und Türscheiben ein. Im Innern durchwühlten und beschädigten sie die Einrichtung. Vor einem Haus hoben sie einen Gullydeckel hoch und warfen diesen gegen eine Tür. Ferner gingen sie einen geparkten PKW an. Die darin lagernden Werkzeuge verteilten die Unbekannten neben dem Lieferwagen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Tatort verschiedene Spuren sicherstellen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Der bislang entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

