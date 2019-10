Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Unbekannte steigen durch Dachfenster ein

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (16.10.), um 22.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Drechslerstraße ein. Sie verschafften sich über ein Dachfenster Zugang zu der Wohnung und verließen diese über eine Terrassentür. Aufmerksame Zeugen nahmen aus der Wohnung verdächtige Geräusche wahr und alarmierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten am Tatort Spuren sicherstellen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

