POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkohhol- und Drogeneinfluß

Am Sonntag, d. 05.04.2020, gg. 22.30 Uhr, bemerkte die Funkstreife des PK Oberharz in Clausthal einen auffällig schnellen und lauten Motorroller. Beim Hinterherfahren stellten die Beamten fest, dass der Roller ca. 45 km/h fährt. Bei der Kontrolle übergab der 30-jährige Fahrer nur eine Mofa-Prüfbescheinigung und eine Betriebserlaubnis für den führerscheinpflichtigen Roller. Obwohl die Beamten ausreichend Distanz einhielten, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Außerdem zeigte der Mann bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Ein Alcotest auf der Dienststelle ergab ca. 1,2 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte, die auf Alkohol und auch auf Drogen untersucht wird. Der Motorroller wurde sichergestellt. Anschließend erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten. Hier konnten geringe Mengen Cannabis und Konsumzubehör aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. /Krz.

