Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200403 - 0312 Frankfurt-Sachsenhausen: Weiterer Fall von Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Durch einen Zeugen erhielt die Polizei am Freitag, den 3. April 2020, gegen 00.45 Uhr, den Hinweis auf Sprayer am Schaumainkai.

Dort seien etwa 10 vermummte Personen dabei, Parolen gegen das dortige Mauerwerk zu sprühen. Eine dieser Personen schien das Treiben mit einer Kamera zu filmen. Bei Eintreffen der Polizei waren die besagten Personen verschwunden, eine entsprechende Fahndung blieb ohne Erfolg. Wie festgestellt werden konnte, waren Parolen, welche sich mit der Flüchtlingsproblematik befassten, am Schaumainkai (Tiefkai) und am Mauerwerk der Friedensbrücke mit Sprayfarbe angebracht worden. Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell