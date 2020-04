Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Zeitraum vom 04.04.2020 10:00 Uhr bis 05.04.2020 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruchsdiebstähle im Kleingartenverein Im Zeitraum von Donnerstag, den 02.04.2020, 16:30 Uhr bis Samstag, den 04.04.2020, 13:00 Uhr ist es durch einen bislang unbekannten Täter zu zwei weiteren Einbruchdiebstählen auf dem Gelände des Kleingartenvereins Twele, Hildesheimer Straße, in 38640 Goslar, gekommen. In einem Fall entwendet der oder die Täter nach Aufhebeln einer Holztür eine Kettensäge aus der auf der Parzelle befindlichen Gartenhütte. Im zweiten Fall ist es nach dem Aufhebeln einer Holztür zu keiner Diebstahlshandlung gekommen. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden.

Diebstahl eines Pkw- Anhängers In der Zeit von Mittwoch, den 01.04.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, den 04.04.2020 08:00 Uhr wird ein in der Franckestraße, in 38642 Goslar, abgestellter Pkw-Anhänger des Herstellers Stema entwendet. Es entsteht ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern Am Samstag, den 04.04.2020, um 15:40 Uhr, kommt es in der Karoline-Herschel-Straße, in 38644 Goslar, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Radfahrern. Ein 15-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad den Fahrradweg in der Karoline-Herschel-Straße in Richtung Immenröder Straße. Auf dem Fahrradweg kommt ihm ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegen. Die beiden Radfahrer touchieren sich im Begegnungsverkehr und kommen zu Fall.

Feststellungen hinsichtlich der Nds. Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie Im Berichtszeitraum sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Goslar diverse Verstöße gegen die Nds. Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt und durch die einschreitenden Beamten geahndet worden. Die aktuelle Verordnung ist unter folgendem Link einsehbar: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-und-allgemeinverfuegung/vorschriften-der-landesregierung-185856.html

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst Telefon: 05321 339-0

