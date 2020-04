Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Bereich der Stadt Goslar im Zeitraum vom 03.04.2020, 12:00Uh bis 04.04.2020, 10.00 Uhr

Goslar (ots)

Diebstahl eines Grabsteines Wie der Polizei Goslar am 03.04.2020 gemeldet wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum vom 27.03.2020 bis zum 01.04.2020 der Diebstahl eines Grabsteines aus der Außenfläche eines Steinmetzbetriebes in der Feldstr./ Goslar. Der Wert des Grabsteines beträgt 310 Euro.

Versuchter Einbruch in Gartenlaube Am 03.04.2020 wurde der Polizei Goslar ein versuchter Einbruch in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereines in der Straße Stadtstieg im goslarer Stadtteil Oker gemeldet. Ein bislang unbek. Täter überstieg am 02.04.2020, um 21:00 Uhr den Gartenzaun zum tatbetroffenen Objekt, öffnete gewaltsam ein Fenster und wird beim Versuch in das Innere der Laube einzudringen durch den Besitzer einer benachbarten Gartenparzelle gestört. Im Anschluß flüchtet der Täter in unbek. Richtung.

Versuchter Einbruch in Gartenlaube Am Freitag, den 03.04.2020, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr versuchte ein unbek. Täter eine Gartenlaube des Kleingartenvereines Twele in der Hildesheimer Str. in Goslar aufzubrechen. Der Täter versuchte zunächst erfolglos zwei Eingangstüren aufzuhebeln, da dies mißlang, schlug er die Scheibe eines Fensters ein. Der Täter ließ dann, aus unbek. Gründen, von einer weiteren Tatbegehung ab und entfernte sich vom Tatort.

