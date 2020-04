Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 02.04.2020, wurde der im Ladebereich/Halle des E-Center am Güterbahnhof abgestellte graue VW Passat Variant durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer verursachte den Schaden vermutlich beim Rangieren in der Ladezone in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr. Allerdings entfernte er sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Art und Weise seiner Beteiligung am Unfall feststellen zu lassen und sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Passat hat eine zerborstene Heckscheibe und eine Beule an der Heckklappe. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg melden.

