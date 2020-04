Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft und Werkstatt:

Im Tatzeitraum vom Mittwoch, den 25.03.2020, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, den 01.04.2020, 13:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter versucht, in einen Laden bzw. Werkstatt in Harlingerode an der Landstraße einzubrechen. Es fanden sich Spuren des versuchten Aufbruchs mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges sowohl am Werkstatttor als auch an der Eingangstür zum Laden, die allerdings nicht geöffnet werden konnte, sodass nichts gestohlen werden konnte.

