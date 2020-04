Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 01.04.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Lautenthal. Am Mittwochvormittag befuhr ein 77jähriger Clausthaler mit seinem Ford Fusion die Kaspar Bitter Str. in Richtung Langelsheim. Er fuhr ungebremst auf einen am Fahrbahnrand haltenden VW Golf auf. In dem Golf saß ein 53jähriger Lautenthaler der durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der VW wurde nach vorn rechts in ein Beet mit Heckenpflanzen gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht Langelsheim. Am Montagvormittag um 11:05 Uhr kam es auf der B 82 zwischen den Abfahrten Ost und Süd zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer BMW X5 fuhr in Richtung Seesen, ein vermutlich weißer PKW der Sprinter kam ihm entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision mit den Außenspiegeln. Der weiße PKW / Sprinter setzte seine Fahrt in Richtung Goslar fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, 05236 / 97878-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

