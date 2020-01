Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - Fußgänger schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 67-jähriger Fußgänger wurde am 06. Januar, gegen 17.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fußgänger querte mit seiner 61-jährigen Begleitung den Fußgängerüberweg auf der Straße Pferdekamp, als ein 30-jähriger Selmer Opelfahrer von der Warendorfer Straße abbog. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der PKW-Führer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (be)

