Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am Montag, gegen 15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck eines Elektronikfachmarktes an der Gustav-Heinemann-Straße schwer verletzt. Die Seniorin prallte mit ihrem VW Golf aus ungeklärten Gründen gegen eine Mauer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und verbleibt stationär. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (ag)

