Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 02.04.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Langlsheim. Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr wurde von einem auf der Meisterstraße geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt. Eine Zeugin beobachtete, wie ein roter PKW in Richtung Bahnhofstr. fuhr und gegen den geparkten PKW stieß. Am unfallverursachenden Fahrzeug wurde ebenfalls der links Außenspiegel beschädigt. Möglicherweise hatte der rote PKW schwarze Streifen auf dem Fahrzeugdach. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, 05236 / 97878-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

