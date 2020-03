Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Ochtrup, Altenberge, Kraftfahrzeugdelikte

Rheine, Ochtrup, Altenberge (ots)

Ort: Rheine, Neuenkirchener Straße, Höhe Hohe Straße Zeit: Samstag, 28.03.2020, 17.15 Uhr bis 18.00 Uhr An einem PKW wurden an der Fahrerseite beide Reifen zerstochen. Hinweise bittet unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Altenberge, Münsterstraße 40, Tankstellengelände Zeit: Freitag, 27.03.2020, 20.00 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 15.30 Uhr Unbekannte schlugen an einem hochwertigen Fahrzeug eine Seitenscheibe ein. Der Schaden wurde mit 8.000 Euro angegeben. Zeit: Sonntag, 29.03.2020, 03.05 Uhr Unbekannte erschienen erneut auf dem Areal. Dort verschafften sie sich Zugang zu einem verschlossenen Areal und entwendeten den PKW, an dem am Tag zuvor die Scheibe zertrümmert worden war. Es handelt sich um einen grauen Nissan GT-R Track Edition. An diesem dürften die Diebe die ebenfalls gestohlenen Kennzeichen ST - Q 2316 angebracht haben. Zudem zertrümmerten sie an einem anderen PKW erneut eine Seitenscheibe. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ochtrup, Lilienthalstraße Zeit: Donnerstag, 26.03.2020, 17.30 Uhr bis Freitag, 27.03.2020, 09.00 Uhr Unbekannte beschädigten an einem geparkten PKW einen Spiegel. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

Ort: Ochtrup, Lindenstraße, drei Fahrzeuge Zeit: Freitag, 27.03.20202, 22.00 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, morgens Unbekannte zerkratzten an zwei Fahrzeugen den Lack. Die durch die Kratzer hervorgerufenen Schäden liegen jeweils im vierstelligen Eurobereich. An einem dritten Wagen beschädigten sie den Außenspiegel. Der Schaden beträgt hier etwa 500 Euro. Hinweise sie bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

