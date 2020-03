Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand gemeldet

Steinfurt (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden am späten Freitagabend (27.03.2020) verdächtige Personen im Bereich der Straße Am Fischteich gemeldet. Diese hatten etwas brennendes in einen Gulli geworfen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten in der Straße In der Westfeldmark einen brennenden PKW fest. Im Nahbereich konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Die angeforderte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4315.

