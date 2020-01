Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag,16. Januar 2020, kam es zwischen 00.30 und 11.30 Uhr in der Buchenstraße zur Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines dort geparkten BMW 3er und beschädigte die Frontscheinwerfer. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16. Januar 2020, wurde um 16.38 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf auf der Dinklager Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Damme - E-Scooter unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung gefahren

Am Donnerstag, 16. Januar 2020, wurde um 19.35 Uhr ein 34-jähriger Dammer kontrolliert, der die Schützenstraße mit einem E-Scooter befuhr. Zunächst stellten die Polizeibeamten fest, dass der Roller nicht versichert gewesen ist. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Gefährt unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

