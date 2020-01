Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruch in Büro

Zwischen Mittwoch, 15. Januar 2020, 20.30 Uhr und Donnerstag, 16. Januar 2020, 07.10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Büro. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnte er Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Löningen - Einbruch in Clubhaus

Zwischen Mittwoch, 15. Januar 2020, 12.00 Uhr und Donnerstag, 16. Januar 2020, 15.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Clubhaus am Stadion an der Meerdorfer Straße. Ein bislang unbekannter Täter drang in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen konnte er einen Laptop und zwei Bronzefiguren erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag, 13. Januar 2020, 10.00 Uhr und Donnerstag, 16. Januar 2020, 18.30 Uhr kam es in der Emsstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Haus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er zwei Laptops erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Sevelten - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 16. Januar 2020, kam es zwischen 17.55 und 20.10 Uhr in der Ulmenstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete er eine Jacke und Zigaretten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

