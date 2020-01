POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Sedelsberg - Gefährliche Körperverletzung

Am Mittwoch, 15. Januar 2020, gegen 19.04 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer ohne Kennzeichen an einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße vor und betankte einen Kanister mit Diesel. Als er vom Tankstelleinhaber angesprochen wurde, stieg der Mann in seinen schwarzen BMW 3 ein und fuhr los. Dabei schleifte er den Mann ca. 15 Meter mit, als dieser ihn am Fluchtversuch hindern wollte. Er verletzte sich dadurch leicht. Der Täter wird als ca. 60 Jahre alt und mit osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Er trug eine helle Cap sowie dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Januar 2020, 13.00 Uhr und Mittwoch, 15. Januar 2020, 10.00 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter den vorderen Bereich eines Schulgebäudes in der Thüler Straße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

