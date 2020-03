Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Corona-Pandemie, Überwachung des Kontaktverbotes

Von Samstag (28.03.) an erhöht die Kreispolizeibehörde Steinfurt ihre polizeiliche Präsenz im gesamten Kreisgebiet. Vornehmlich in den bekannten Naherholungsgebieten, aber auch im übrigen Kreisgebiet, werden zusätzliche Streifen durchgeführt. Die Polizei unterstützt damit die Ordnungsbehörde bei der Kontrolle der Einhaltung von erlassenen Rechtsverordnungen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden bei festgestellten Ansammlungen von mehr als zwei Personen konsequent einschreiten und diese unterbinden. Dabei ist das wichtigste Einsatzmittel die Kommunikation mit dem Bürger. Darüber hinaus wird die Polizei den beigefügten Flyer verteilen, der als zusätzliche Informationsstütze dienen soll. Aus bisherigen Erfahrungen haben die Beamten festgestellt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung die Verordnungen der Ordnungsbehörden beachtet. Nur in wenigen Fällen mussten die Beamten einschreiten. Dabei konnte es in fast allen Fällen bei einem wohlgemeinten Hinweis auf die besondere Situation und auf die bestehenden Verordnungen bleiben.

