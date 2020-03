Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., erneut PKW aufgebrochen

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Freitag (27.03.2020) ist im Bereich Sellen erneut ein PKW aufgebrochen worden. Unbekannte Täter zertrümmerten an einem PKW, der auf einem Grundstück westlich der Lange Stiege stand, an der Beifahrerseite eine Scheibe. Aus dem Innern entwendeten sie ein Portmonee. Die Tatzeit liegt zwischen Donnertagabend, 21.00 Uhr und Freitagmorgen, 08.45 Uhr. Die beiden Tatorte liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt, unterhalb (nördlich) der B 54 (Seller Feld). Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang jede verdächtige Beobachtung zu melden. Sie erinnert zudem: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Sichere Verstecke gibt es nicht. Stellen Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, in Hallen/Garagen ab. Hiwneise bitte an die Polizei unter Telefon 02551/15-4115. Wiederholung vom 26.03.2020: In Sellen ist in der Nacht zum Mittwoch (25.03.2020) ein PKW aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, um 05.45 Uhr, in dem Bereich unterhalb der B 54 verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Eine mögliche Anfahrt zu dem landwirtschaftlichen Anwesen war über die Straße "Auf dem Esch". Ein Autofahrer hatte seinen PKW dort auf einem Grundstück abgestellt. Dort zertrümmerten die unbekannten Täter eine Seitenscheibe des Autos und entwendeten aus dem Innern eine Schultasche und eine Geldbörse. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

