POL-ST: Mettingen, Diebe in Fahrzeugen

In den vergangenen Tagen waren bereits Diebstähle aus PKW von den Straßen "Zum Kippkesberg" und "Im Muckhorster Esch" bei der Polizei gemeldet worden. Hier waren die Diebe in der Nacht zum Mittwoch unterwegs. Am Freitagmorgen (27.03.2020) wurden drei Fälle von der Straße "Am Wasserwerk" gemeldet. Die betroffenen Fahrzeuge waren dort am Donnerstagmittag oder -nachmittag abgestellt worden. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Fahrzeugen und durchsuchten sie. In zwei Fällen konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas entwendet wurde. Aus dem dritten Wagen entwendeten sie etwas Kleingeld und ein Desinfektionsmittel (100 ml). Die Polizei bittet jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05451/591-4315.

